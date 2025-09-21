Sabato di musica e ballo nel centro di Milano per la Beauty Week

È stato un sabato sera di musica e ballo nel loggiato di Palazzo Giureconsulti, dove si è svolto il Beauty Saturday Night della Milano Beauty Week, l'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence dedicata alla cultura della bellezza e del benessere che si concluderà stasera.

Dopo la visita davanti all'hub dei partecipanti alla Fitness Walk, ossia la camminata in centro a ritmo di musica con esercizi di allenamento, è partita la fase danzante sotto il Duomo, tra curiosi e patiti della disco.

Stasera, invece, l'appuntamento - su invito - al Teatro alla Scala per la premiazione delle migliori fragranze scelte da Accademia del Profumo. Seguirà lo spettacolo 'Gesti di Bellezza', realizzato dagli allievi della Scuola di Ballo diretti da Frédéric Olivieri.