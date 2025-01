Ryanair contro le tasse ambientali: O'Leary chiede riforma del traffico aereo UE

"Bisogna smettere di penalizzare i cittadini europei con le tasse ambientali e queste cavolate che poi vengono riversate sui governi nazionali". Lo ha detto il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, in conferenza stampa.

"Non vogliamo in alcun modo sacrificare" l'impegno green: "continueremo a investire 35 miliardi di dollari in nuovi aerei che abbasseranno le emissioni di carburante e di CO2 fino al 40% per posto e abbasseranno il rumore del 50% per posto", ha assicurato.

"Accogliamo con grande favore il rapporto Draghi, che per la prima volta in circa un decennio ha focalizzato l'attenzione europea su come dobbiamo essere più competitivi", l'Ue deve attuare "una riforma del traffico aereo" e "tagliare o eliminare le tasse sull'aviazione", ha aggiunto O'Leary.

Per migliorare la vita dei cittadini "dobbiamo rendere quei paesi e Stati alla periferia dell'Europa, come Irlanda, Portogallo, Malta, Grecia, Polonia e i Paesi scandinavi più accessibili riducendo il costo dei viaggi aerei", ha evidenziato il CEO della low cost irlandese, citando esempi di chi ha "abolito" le tasse per il settore, come "Svezia e Ungheria". "Tre regioni italiane hanno eliminato la tassa comunale e sono state premiate con una crescita molto forte", ha osservato riferendosi ai casi di Friuli, Abruzzo e Calabria.