Ryanair avvia azione legale per comportamento violento su volo dirottato

Un "comportamento imperdonabile" e "violento" che lo scorso 9 aprile aveva costretto il volo FR7124 da Dublino a Lanzarote di Ryanair "a deviare verso Porto, dove è stato ritardato fino a notte, causando a 160 passeggeri disagi inutili e la perdita un'intera giornata di vacanza". È quello di un passeggero contro cui la compagnia aerea ha deciso - come si legge in una nota di Ryanair - di avviare un'azione legale, chiedendo oltre 15mila euro di danni.

"È inaccettabile che i passeggeri - ha dichiarato un portavoce di Ryanair -, molti dei quali stanno partendo con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva, subiscano inutili disagi e una riduzione dei giorni di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero. Eppure, questo è stato purtroppo il caso dei passeggeri di un volo da Dublino a Lanzarote lo scorso aprile, che è stato costretto a dirottare su Porto a causa del comportamento violento di un singolo passeggero, causando un danno di 15.000 euro in pernottamenti, spese dei passeggeri e costi di atterraggio. Ora abbiamo intentato un procedimento civile per recuperare i suddetti costi da questo passeggero".

Ryanair così assume una "politica di tolleranza zero", ha aggiunto, "speriamo che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti di disturbo sui voli, in modo che i passeggeri e l'equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso".