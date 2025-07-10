Sabato 11 Ottobre 2025

Ultima oraRusso (Agsm Aim), piano industriale non guarda a quotazione
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Russo (Agsm Aim), piano industriale non guarda a quotazione

'Guardiamo a una dimensione nazionale con focus a Nord Est'

Il piano industriale 2025-2030 "che abbiamo presentato è stand alone, parla di noi, abbiamo bisogno di fare cinque anni importati per portare l'azienda ad essere ancora più robusta". Lo ha spiegato il consigliere delegato Agsm Aim, Alessandro Russo, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una quotazione in Borsa, nel corso della presentazione del piano industriale.

"Il futuro sarà oggetto di valutazione da parte dei soci che nel 2030 decideranno cosa fare - ha chiarito -, questo piano non è un processo che abilita, che guarda a scenari diversi da quelli attuali".

Per quanto riguarda eventuali acquisizioni ha spiegato che nel "nostro piano sono previsti anche elementi di crescita inorganica, principalmente di impianti - ha detto -. Noi abbiamo già impianti fotovoltaici in Abruzzo e eolici in Toscana, sicuramente guardiamo ad una dimensione nazionale come operatore che però ha un focus, ci sentiamo forti nel Nord Est e il giusto mix di queste opportunità per noi è un elemento di attenzione".

Borsa