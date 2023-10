Ruffini, 'Fisco-contribuente, meno liti'

Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo al Salone della Giustizia, non si può parlare di una particolare litigiosità tra contribuenti e fisco italiano, almeno in relazione al numero di atti inviati ai contribuenti. Nel 2022, anno particolare post pandemia, sono stati inviati quasi mezzo milione di atti e ricevuti 65mila ricorsi, tutti gli altri sono stati ricevuti senza essere impugnati. Per quanto riguarda i contenziosi pendenti, tre quarti delle sentenze passate in giudicato sono favorevoli al fisco. Si tratta di un dato migliorabile, ma non evidenzia una particolare litigiosità.