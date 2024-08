Rublo ai minimi da maggio dopo attacco Ucraina a Russia

Il rublo perde fortemente terreno sui mercati valutari nella prima giornata della settimana, dopo che nel week end è stata chiara la portata dell'attacco dell'Ucraina in territorio russo nella regione di Kursk: il dollaro rispetto alla moneta russa sale del 4,2% a quota 90,6, ai massimi da fine maggio. Simile lo scivolone contro l'euro che sale di oltre il 4% e vale 98,8 rubli. Qualche vendita anche sulla Borsa di Mosca: l'indice Moex espresso in rubli perde lo 0,4%, l'Rtsi in dollari attorno al 2% a quota 1.016 punti.