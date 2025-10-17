Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciTrump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Ultima oraRottamazione, non potrà aderire chi in regola con quater
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Rottamazione, non potrà aderire chi in regola con quater

Rottamazione, non potrà aderire chi in regola con quater

Chi ha rispettato rate al 30 settembre non potrà passare a nuova

Chi ha rispettato rate al 30 settembre non potrà passare a nuova

Chi ha rispettato rate al 30 settembre non potrà passare a nuova

Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti della Rottamazione quater non potrà sospendere i pagamenti e passare alla nuova Rottamazione, la quinquies, annunciata dal governo e in arrivo con la prossima legge di bilancio. Lo si apprende da fonti qualificate. I debiti già "indicati" nelle domande di rottamazione quater per i quali i pagamenti previsti sono regolari non potranno infatti essere inseriti nella domande della Rottamazione quinquies.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Riforma