Roma: superare le regole stratificate per una Capitale efficiente

"Il problema di Roma non è l'inefficienza ma sono una serie di regole stratificate a cui si è sovrapposta la difesa degli interessi costituiti per cui le cose non funzionano ed è difficile cambiare", "liberiamoci da troppi vincoli, riconquistiamoci la libertà" è "importante riformare le regole che ci ostacolano", bisogna "rivedere le vecchie regole che ci frenano", avverte Francesco Gaetano Caltagirone aprendo "L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale", evento organizzato dal Messaggero "sul ruolo della Capitale nelle trasformazioni mondiali".

"E' sotto gli occhi di tutti che Roma, caricata da una serie di eventi importanti, prima di tutto il Giubileo, poi la morte e la nomina del nuovo Papa, gli eventi sportivi, il tennis, il Giro d'Italia, Piazza di Siena, ha funzionato molto bene. Tutto questo, in una stagione in cui i flussi turistici sono rilevanti. È sicuramente merito del nostro sindaco e della sua giunta che è riuscito a organizzare tutto bene con grande efficienza e bisogna dargliene atto", dice, per poi sottolineare: "Ma perché Roma funziona meglio col sovraccarico che col carico normale? Quando c'è un'operazione straordinaria si coordina, si organizza, si utilizzano le persone adatte, si fa tutto quello che è necessario fare dandosi liberamente delle regole. La città risponde ma quando invece si tratta di cose normali fatica di più. Con le cose normali è arduo, perché l'esecuzione delle cose normali si scontra con l'incrostazione delle regole esistenti". Serve "evoluzione, rompere con le incrostazioni e gli interessi particolari, velocizzazione del cambiamento".

Un modello "che riguarda tutto il Paese", rileva Francesco Gaetano Caltagirone: "Pensate ad esempio cosa sta succedendo a Napoli con il nuovo sindaco Gaetano Manfredi, le nuove vedute, dopo l'incredibile decadenza che ha avuto con precedente sindacatura, mai Napoli aveva toccato un punto così basso. Improvvisamente sta rifiorendo perché cambiando l'atteggiamento culturale cambiano le regole; perché certe idee ti fanno volare basso, altre ti fanno volare alto".