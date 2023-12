Rocco Forte vende il 49% ai sauditi per 1,4 mld Il Fondo sovrano saudita PIF ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di minoranza del gruppo Rocco Forte Hotels. L'accordo prevede che PIF investa per accelerare l'espansione del gruppo, che rimarrà di proprietà della famiglia Forte. Valutazione 1,4 miliardi di sterline.