Roberto Marsella è il miglior Business Angel d'Italia 2023

Roberto Marsella è il miglior angel investo d'Italia del 2023. È lui il vincitore del Premio Business Angel dell'Anno, il principale evento in Italia dedicato all'angel investing, organizzato ogni anno dal Club degli Investitori con il supporto di Kpmg, UniCredit, UniCredit StartLab e il patrocinio di Italian Tech Alliance. La premiazione è avvenuta alle Ogr di Torino, nella giornata inaugurale dell'Italian Tech Week, la principale tech conference italiana. Il vincitore è stato votato in diretta dalla giuria del Premio, presieduta da Mauro Ferrari (vincitore dell'edizione 2022) e composta dai principali protagonisti degli investimenti in innovazione e startup in Italia, dopo aver assistito alla presentazione dei quattro business angel finalisti: Marco De Guzzis, Elena Paola Lanati, Roberto Marsella e Silvia Pugi. La missione di Marsella, attualmente head of private assets all'interno di un gruppo assicurativo europeo, è far crescere le imprese, creare lavoro e lasciare un impatto positivo, aiutando le startup a trovare la loro strada. Ha effettuato oltre 46 investimenti negli ultimi 10 anni, 12 exit e 3 società quotate. Tra i principali investimenti Dove Vivo, Caracol, ReeVo, Philogen, Deus Technology, Bandyer, Woom Italia, Talent Garden.