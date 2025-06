Roadshow 'Tradizione e Innovazione' fa tappa a Torino: eccellenza italiana in mostra

Una nuova tappa del Roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova", il progetto promosso dalla Made in Italy Community per raccontare le migliori storie d'impresa del Paese e favorire il dialogo tra innovazione, cultura industriale e identità territoriale, è in calendario domani nel Torinese.

L'incontro si terrà nella sede di Pininfarina in via Nazionale a Cambiano, nel Torinese, e sarà anticipato da una visita riservata al Museo dell'azienda, uno dei luoghi simbolo del design automobilistico italiano. I lavori prenderanno il via alle 18 con Roberto Santori, fondatore della Community Made in Italy, e Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino, che introdurranno i temi al centro dell'iniziativa. Seguiranno i saluti istituzionali del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, con un video intervento, e della vicesindaca del Comune di Torino Michela Favaro. Danilo Melle, Chief Communication Officer di Tp Infinity, presenterà i risultati di un'indagine condotta sul territorio piemontese per analizzare la percezione del Made in Italy da parte dei cittadini. Prevista anche una tavola rotonda con alcuni dei principali rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano e due keynote speech.

Made in Italy è un progetto di Roberto Santori: raccoglie in una community imprese che spiccano nel panorama nazionale e internazionale per originalità, creatività, coraggio e innovazione, con l'obiettivo di favorire la relazione tra imprenditori e sistema Paese.