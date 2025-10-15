Rixi, 'prossima settimana i primi tre presidenti dei porti'

"La prossima settimana verranno nominati i primi tre presidenti delle Adsp che sono ancora in attesa. Abbiamo scritto al presidente del Senato, spiegando che abbiamo porti che superano l'anno di commissariamento, quindi è necessario procedere con le nomine". Lo ha annunciato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a margine del convegno "Il sistema portuale italiano: hub di innovazione a sostegno dell'economia", nell'ambito della Genoa Shipping week.

Ci sono ancora dodici presidenti in pectore, già votati dalla Commissione Trasporti della Camera, che attendono il via libera dalla Commissione Trasporti del Senato per chiudere l'iter. La commissione di Palazzo Madama da mesi continua a rimandare: nell'attesa, i presidenti designati sono stati nominati commissari. Le nomine procederanno in ordine cronologico, in base ai decreti di commissariamento, tre alla settimana.