Rixi a Porto Trieste, confronto costruttivo con Ungheria

Ho avuto un confronto costruttivo col vice ministro ungherese ad Affari esteri e Commercio, Levente Magyar, al fine di fare il punto su un importante investimento nel porto di Trieste. Stiamo lavorando per sbloccare i bandi e realizzare le opere di dragaggio e banchinamento, poiché il porto di Trieste è uno dei più importanti scali italiani e del Mediterraneo. Il governo ha l'obiettivo di consolidare lo scalo friulano come hub logistico di riferimento per il traffico merci tra Europa centro-orientale, Asia e Medio Oriente, come sottolineato in una nota del deputato e vice ministro al Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) Edoardo Rixi.