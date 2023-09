Riunione inaugurale della piattaforma nucleare sostenibile MASE

Domani, giovedì 21 settembre alle 10:30, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, riunirà per la prima volta al Ministero la Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile, come comunicato dal MASE. Alle 12:30, Pichetto interverrà in diretta streaming all'evento organizzato da AGICI dal titolo "Il PNRR: un'occasione da non perdere per condurre il settore idrico verso l'eccellenza". Il Ministro parlerà delle sfide del sistema idrico e della Piattaforma sul nucleare appena istituita.