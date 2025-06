Ritorno degli investitori istituzionali sulle società italiane quotate in Borsa nel 2024

Segnali di un ritorno d'interesse da parte degli investitori istituzionali per le società italiane quotate in Borsa. Il 2024, per la prima volta dal 2019, mostra un incremento (27% da 24% dell'anno prima) nella quota delle imprese in Piazza Affari che hanno nell'azionariato investitori istituzionali, in particolare esteri (21,5% società contro 19% nel 2023).

È uno dei dati che risultano dall'ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob.

Per la prima volta il Rapporto affronta, in un apposito Addendum, una mappatura dell'interazione avvenuta tra imprese, azionisti e altri stakeholder, che - sulla base di un'indagine condotta a campione - dà conto di un intenso dialogo con i vari portatori d'interesse.