Ritocchi al rialzo per la benzina, verde al self a 1,96 euro

Movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali venerdì in aumento, soprattutto sul diesel, nel fine settimana si sono registrati interventi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel, con Eni che sabato ha rincarato di 1 centesimo entrambi i prodotti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano di conseguenza in crescita. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,960 euro al litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro al litro (no logo 1,949). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,864 euro al litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro al litro (no logo 1,855). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,095 euro al litro (2,094 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,029 e 2,165 euro/litro (no logo 2,002). La media del diesel servito è 2,002 euro al litro (contro 2,001), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,937 e 2,065 euro/litro (no logo 1,908).