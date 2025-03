Ritardi nei rimborsi aerei: attese fino a 8 anni per compensazioni dovute

Un'attesa infinita, fino ad 8 anni, per avere rimborsato il biglietto dell'aereo in ritardo. Rimborso che per la normativa europea dovrebbe essere automatico. Lo puntualizza RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che segnala in particolare il caso eclatante degli uffici giudiziari di Busto Arsizio (Varese), dove è stata fissata al 2030 l'udienza per una causa relativa ad un volo effettuato nel 2022.

Il Regolamento Ce 261/2004 prevede che quando i passeggeri raggiungano la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea: 250 euro per distanze inferiori o pari a 1500 km; 400 euro per distanze comprese tra 1500 e 3500 km; 600 euro per distanze superiori ai 3500 km - spiega RimborsoAlVolo - Indennizzo che deve essere riconosciuto in modo automatico dalle compagnie aeree, e se questo non avviene, il passeggero può agire in giudizio per ottenere quanto previsto dalle norme comunitarie. Ed è ciò che hanno fatto alcuni viaggiatori che nel 2022 hanno subito ritardi con il proprio volo superiori alle 3 ore, rivolgendosi a RimborsoAlVolo per ottenere il risarcimento, e che dovranno aspettare il 2030 per vedersi riconosciuto il proprio diritto.

"Siamo in presenza di una palese violazione delle norme che prevedono una ragionevole durata dei processi - afferma Giuseppe Conversano, ceo di RimborsoAlVolo - Una lentezza della nostra giustizia ancor più inaccettabile se si considera non solo la semplicità della causa, con il giudice che deve limitarsi ad accertare se il volo è arrivato o meno a destinazione in ritardo".