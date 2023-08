Rispunta la Venere influencer del MiTur, grazie per aver atteso

"Grazie per avermi atteso. Nuove avventure ci aspettano!". Con un duplice messaggio in inglese e in italiano rispunta la Venere di Botticelli influencer, protagonista della campagna del ministero del Turismo che promuove le bellezze dell'Italia. "Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza - dice sui social - e mi fa piacere sapere che vi siate così tanto preoccupati per me. Ecco la verità: avevo promesso di portare le bellezze della nostra Italia in giro per il mondo e così ho fatto. Aeroporto dopo aeroporto, città dopo città. Perché quando si ama davvero qualcosa, si desidera condividerla con il mondo intero. La nostra Nazione merita di brillare sempre di più e io sono qui per assicurarmi che accada" spiega concludendo il messaggio con un cuoricino rosso. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica la procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe avviato un'indagine sulla campagna promozionale del ministero del Turismo "Open to Meraviglia", con protagonista la Venere.