Risparmio e investimenti, Ania fa il punto sulla strategia Ue

I risultati e le prospettive dell'Unione del risparmio e degli investimenti, a un anno dal suo lancio, saranno al centro del convegno "The savings and investment union: achievements and perspectives" organizzato da Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici). A fare il punto sull'iniziativa targata Ue saranno esponenti della Commissione europea, del governo, delle autorità di vigilanza sulle assicurazioni, rappresentanti del settore ed esperti. Previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente di Ania, Giovanni Liverani; del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; del presidente Ivass e direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini e del sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni. Il convegno sarà trasmesso in streaming, a partire dalle ore 10, sul sito Ansa.it.