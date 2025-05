Risparmi italiani: 2.211 miliardi di euro, Milano al top per pro-capite

Le famiglie italiane hanno 2.211 miliardi di euro di risparmi, 37.525 euro pro-capite. E' quanto emerge da un'elaborazione di Fabi e Withub su dati di Banca d'Italia e Istat presentati oggi all'evento 'Il piano Ue per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee', organizzato dalla piattaforma di eventi Connact in collaborazione con il Parlamento europeo. Secondo l'elaborazione, dei 2.211 miliardi di risparmi, 1.131 miliardi sono relativi ai depositi bancari, cioè i soldi in banca delle famiglie (al 31 dicembre 2024), mentre 1.079 miliardi sono investiti in titoli, fondi o azioni dalle famiglie. L'analisi traccia anche una 'geografia' dei depositi bancari e dei risparmi. Per i depositi Bolzano è in testa alla classifica italiana con 29.692 euro, seguita da Milano (26.989) e Piacenza (26.869). Nelle prime posizioni anche Belluno (24.912), Sondrio (24.834) e Isernia (24.674). Nelle ultime posizioni, Siracusa (10.711), Trapani (10.580) e Crotone (9.322). Considerando invece i risparmi pro-capite (depositi e investimenti), al 31 dicembre 2024, è Milano la prima provincia in Italia (71.671 euro), seguita da Biella (61.711) e Modena (57.238). Seguono Piacenza (56.362), Genova (55.037) e Cuneo (54.558). In fondo alla classifica, Catania (16.895), Trapani (15.698), Siracusa (15.659), Ragusa (15.576) e Crotone (12.964). Se, infine, teniamo conto solo degli investimenti, vediamo un incremento in tutta Italia, con un aumento del 39,8% rispetto al 2022 (dati al 31 dicembre) e un'accelerazione soprattutto al Sud. Allargando lo sguardo, l'Europa è ancora un continente che investe poco: secondo l'analisi elaborata dal Centro Studi del Circolo Esperia, presentata sempre all'evento, il vecchio continente ha a disposizione uno stock di risparmi di 9,5 trilioni di euro, almeno tre volte superiore a quello degli Stati Uniti e un tasso di risparmio record pari al 15% nel 2024, contro il 5% degli Stati Uniti. Tuttavia, i risparmi nell'Ue sono investiti in modo troppo conservativo, senza contare che una parte viene dirottata verso il mercato statunitense.