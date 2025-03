Ripresa dell'attività manifatturiera in Cina a febbraio tra nuove tensioni commerciali

L'attività manifatturiera della Cina è rimbalzata a febbraio dopo il brusco calo di gennaio, mentre si profila un nuovo duro round di guerra commerciale dopo gli ultimi dazi Usa di Donald Trump: l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi), dato primario per rilevare il trend dell'attività produttiva, è salito a 50,2, portandosi ai massimi da novembre nel suo ciclo espansivo sopra quota 50, a dispetto del 49,1 del mese precedente e del 49,9 di stima della vigilia.

La ripresa, ha riferito l'Ufficio nazionale di statistica, è stata alimentata dalla "graduale ripresa del lavoro da parte delle imprese dopo la lunga pausa festiva del Capodanno lunare". Le varie misure di stimolo adottate da Pechino, inoltre, hanno rafforzato l'economia, influenzata dalle tariffe al 10% americane sul l'import del made in China, dalla debole domanda interna e dai persistenti rischi di deflazione. La produzione, quanto ai sottindici, è salita a 52,5 (da 49,8 di gennaio) e i nuovi ordini a 51,1 (da 49,2), mentre la fiducia si è indebolita a 54,5 da 55,3.

Quanto al settore dei servizi, l'indice Pmi non manifatturiero è arrivato a 50,4 a febbraio da 50,2 di gennaio e oltre le attese di 50,3. I dati hanno indicato il ritorno alla normalità dopo il Capodanno lunare.

Il presidente Xi Jinping ha ammesso che l'economia del Paese deve ancora affrontare "numerose sfide e difficoltà". La leadership mandarina si riunirà la prossima settimana per le 'Due sessioni', la riunione annuale del parlamento di Pechino da cui gli analisti si aspettano misure e piani per proteggere e rilanciare l'economia di fronte ai rischi della nuova guerra commerciale con Donald Trump. Questa settimana il presidente americano ha annunciato un'ulteriore tariffa del 10% sulle importazioni cinesi, in aggiunta all'analoga cifra di inizio febbraio, che sarà operativa dal 4 marzo.