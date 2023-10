Rinnovo passaporti in piccoli comuni, a dicembre in Poste

Per Dicembre dovremmo essere in grado di offrire servizi relativi ai passaporti presso gli sportelli degli uffici postali dei piccoli comuni. Mentre per Marzo sarà possibile la carta di identità elettronica. Questo è quanto ha affermato il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, durante il 'Security Day' organizzato dall'azienda. Si tratta di un aumento dei servizi, come ad esempio lo 'Sportello Unico', avviato da Poste nell'ambito del progetto Polis per i piccoli comuni.