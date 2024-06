Rinnovabili, Pichetto ha firmato decreti Aree idonee e Fer2

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha firmato il decreto sulle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili e il decreto Fer2 sugli incetivi alle rinnovabili innovative. "I provvedimenti, entrambi molto attesi - spiega il ministro - rappresentano un passaggio determinante per arrivare a un nuovo modello energetico al 2030, coerente con gli obiettivi Pniec, e con tutti gli strumenti a cui abbiamo lavorato per incentivare lo sviluppo delle rinnovabili. Andiamo avanti cosi".