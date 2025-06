Rincari benzina e gasolio: impennata dei prezzi con tensioni in Medio Oriente

Non si fermano i rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, con i mercati petroliferi ancora in subbuglio e lo sguardo rivolto al Medio Oriente. Lo rileva Staffetta Quotidiana, spiegando che una settimana di guerra aperta tra Israele e Iran ha portato un aumento del 10% circa del Brent, mentre i prezzi alla pompa sono aumentati per il momento di circa tre centesimi al litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre Q8 alza di un centesimo i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,720 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,727, pompe bianche 1,705), diesel self service a 1,621 euro/litro (+7, compagnie 1,630, pompe bianche 1,603). Benzina servito a 1,858 euro/litro (+5, compagnie 1,902, pompe bianche 1,774), diesel servito a 1,759 euro/litro (+6, compagnie 1,805, pompe bianche 1,672). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,699), metano servito a 1,439 euro/kg (invariato, compagnie 1,443, pompe bianche 1,436), Gnl 1,268 euro/kg (-2, compagnie 1,264 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,817 euro/litro (servito 2,084), gasolio self service 1,730 euro/litro (servito 2,000), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg.