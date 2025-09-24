RimborsoAlVolo, disagi per sciopero trasporto aereo venerdì

I diversi scioperi indetti nel settore del trasporto aereo per venerdì 26 settembre creeranno inevitabili disagi ai viaggiatori e porteranno alla cancellazione di numerosi voli in tutta Italia. Lo afferma la società specializzata RimborsoAlVolo, che ricorda i diritti dei passeggeri riconosciuti dalla normativa comunitaria validi anche in caso di proteste sindacali.

In particolare si fermeranno per 24 ore: il personale navigante di Wizz Air Malta, quello di Volotea e i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, mentre il personale delle aziende associate Assohandlers ha proclamato una protesta di 4 ore, dalle 10 alle 14.

"Ad incrociare le braccia saranno sia i lavoratori aeroportuali che i dipendenti di alcune compagnie aeree - spiega RimborsoAlVolo - Durante lo sciopero dovranno essere rispettate le fasce di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. E' bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti. In particolare il Regolamento CE 261/2004 stabilisce che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti dall'aeroporto all'hotel, ecc.)", pena il rimborso delle spese sostenute dai viaggiatori.

Nel caso in cui un volo venga cancellato la compagnia aerea deve in oltre offrire la scelta tra: "il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza non appena possibile; l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l'imbarco su un altro volo in una data successiva".

Tutti i viaggiatori che subiranno disagi a causa dello sciopero del 26 settembre possono visitare la pagina https://www.rimborsoalvolo.it/ per far valere i propri diritti e ottenere rimborsi e/o risarcimenti.