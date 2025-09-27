R.Illy, Trump cambia idea ogni secondo giorno

Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, cercano l'incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
"Purtroppo con Trump nessuna questione è mai chiusa: cambia idea ogni secondo giorno e quindi dobbiamo essere pronti, probabilmente anche a ulteriori cambiamenti". Ne è convinto l'imprenditore Riccardo Illy, che si è espresso in merito rispondendo a una domanda a margine di un incontro al Caffè San Marco, sull'ultimo, improvviso, aumento dei dazi.

In merito ai dazi e al Polo del Gusto di cui è presidente, Illy ha specificato: "Non ci hanno ancora toccato da un punto di vista delle quantità delle esportazioni. Abbiamo nel nostro piccolo gruppo una società a Londra che esporta anche negli Stati Uniti. Lì i dazi sono al 10% e sembra che siano stati in qualche modo, diciamo, digeriti. Sono più preoccupato - ha però concluso - per la società italiana che anche esporta verso gli Stati Uniti", e dove i dazi sono più alti: "Temo che non sarà digerito con tanta facilità".

