Rilegno, 'nel 2022 riuso a quota 70 milioni di imballaggi'

Nel 2022 sono state rigenerate 903.041 tonnellate di imballaggi in legno usati, principalmente costituiti da pallet, pari a circa 70 milioni di unità. E' quanto sottolinea Rilegno in una nota, spiegando come il sistema ogni anno riesca ad avviare a riciclo quasi due milioni di tonnellate di legno ma, al contempo, "la filiera della rigenerazione e del riuso ha raggiunto numeri importanti". Una analisi del Politecnico di Milano stima un impatto economico pari a 1.310 milioni di euro. Il contributo maggiore è dato dall'indotto dei salari, come diretta conseguenza della natura labour intensive dell'attività di riparazione. Sono infatti 4.481 i posti di lavoro complessivamente sostenuti in Italia. Quanto alle ricadute ambientali lo studio indica come la rigenerazione dei pallet abbia consentito un "risparmio nel consumo di Co2 pari a 842.767 tonnellate, rispetto a uno scenario in cui questo legno venga utilizzato per produrre energia". "Il riuso degli imballaggi in legno in Italia è ormai una realtà consolidata e le novità che verranno introdotte dal nuovo regolamento europeo, pur con le auspicabili modifiche che tengano conto della specificità della materia legno, non ci devono fare paura", dichiara il presidente di Rilegno Nicola Semeraro. "Abbiamo le capacità e le competenze - conclude - per continuare a garantire l'eccellenza di un sistema di riuso e riciclo del legno che è riconosciuta a livello internazionale".