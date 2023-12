Rigenerazione dello scalo Farini a Milano, Unicredit c'è

UniCredit, supportata da Prelios e Hines, si è aggiudicata la gara indetta da FS Sistemi Urbani per la cessione di due aree ferroviarie dismesse nella città di Milano - Scalo Farini e Scalo San Cristoforo, per una superficie totale di circa 620mila metri quadri - dove guiderà una delle più rilevanti iniziative di rigenerazione urbana in Europa, sostenendo il futuro sviluppo della città. Il progetto Scalo Farini ha l'ambizione di ridefinire il modo sostenibile di lavorare e vivere a Milano, creando un nuovo quartiere sostenibile con ampi spazi verdi che integrerà uffici, abitazioni, negozi e servizi (Accademia di Brera, scuole, hotel). Inoltre, lo sviluppo dello Scalo Farini includerà anche il nuovo Campus UniCredit. "Questa iniziativa metterà UniCredit in prima linea nella più importante opera di rigenerazione urbana degli ultimi anni, lasciando un segno nello sviluppo della comunità. Si tratta di una testimonianza di impegno per il futuro dell'Italia e per le potenzialità di Milano ed è un esempio tangibile di come viviamo il nostro obiettivo di far progredire le comunità", ha dichiarato Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo Bancario.