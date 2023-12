Rigassificatore Vado, Traversi 'mette a repentaglio ecosistema'

"Siamo stanchi di vedere ripetutamente svenduto il futuro nostro e quello dei nostri figli per arricchire le tasche di poche imprese. Una su tutte Snam, di cui sulle testate giornalistiche si celebrano i successi economici: crescita del 17% negli ultimi nove mesi, utile netto adjusted portato a 942 milioni di euro, ricavi per 2,81 miliardi di euro. E intanto stiamo mettendo a repentaglio un ecosistema già fragile come quello del nostro Mediterraneo, permettendo a Snam il ricollocamento del rigassificatore a Vado". Così il deputato M5S Roberto Traversi in una nota. "Il nostro "no al rigassificatore del Mar Ligure" si somma a quello dei cittadini e dei comitati che in questi giorni in Slovenia hanno portato il progetto all'attenzione della Cop 23 sulla tutela dell'ambiente marino, chiedendo una regolamentazione internazionale degli impianti rigassificatori nel Mediterraneo". "Già a settembre 2023 avevamo depositato un'interpellanza che è rimasta senza chiara risposta da parte del Ministro. Ora ne depositiamo una nuova e pretendiamo delle risposte esaustive: questa volta vogliamo discutere in aula di questo caso e il ministro Fratin non potrà evitare di prendere delle posizioni chiare su un progetto che ha smosso critiche e preoccupazioni nazionali come il parere dell'Ispra e dell'Istituto Superiore di Sanità che hanno evidenziato criticità in ordine alla sicurezza ambientale e sanitaria, mentre a livello internazionale è stata depositata una interrogazione alla Commissione Europea". "Quella di Vado è una battaglia del territorio, è un caso politico dalle implicazioni nazionali e internazionali, e quanto sta facendo la destra regionale (e nazionale) è l'ennesima affronto ai cittadini in barba alle tutele ambientali", conclude Traversi.