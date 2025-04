Riforma fiscale: proroga fino al 2025 per i decreti legislativi attuativi

Il governo avrà circa 4 mesi di tempo in più per adottare i decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale. Lo prevede una bozza del disegno di legge, atteso oggi in cdm, che modifica la delega, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti. La delega fissava questo termine "entro 24 mesi" dall'entrata in vigore della legge (29 agosto 2023). Vengono prorogate anche le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, che potranno essere adottate entro 24 mesi dal 31 dicembre 2025, anziché dall'entrata in vigore dell'ultimo dlgs.