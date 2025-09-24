Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima oraRieper nuovo presidente di Confindustria in Trentino Alto Adige
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Rieper nuovo presidente di Confindustria in Trentino Alto Adige

Rimarrà al vertice regionale per i prossimi tre anni

Il presidente di Confindustria Alto Adige, Alexander Rieper, è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Trentino Alto Adige. Rieper ha ricevuto il testimone da Heiner Oberrauch per motivi statutari: a maggio, infatti, gli era succeduto alla presidenza di Confindustria Alto Adige. Rieper rimarrà presidente della Federazione regionale per i prossimi tre anni e, congiuntamente con il presidente di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio, ha ringraziato Oberrauch per il lavoro svolto durante il suo mandato.

Nella riunione in cui è avvenuto il passaggio di consegne è stata analizzata la situazione economica congiunturale delle due Province e sono stati trattati diversi temi, come la sostenibilità, la competitività e la raggiungibilità dei due territori. A questo proposito, Confindustria regionale ha sottolineato l'importanza del completamento del cunicolo esplorativo del Tunnel di base del Brennero tra Austria e Italia, avvenuto giovedì scorso, evidenziando come sia necessario investire altresì anche sull'infrastruttura autostradale.

Intenso anche il confronto sul tema della sostenibilità, molto sentito dalle imprese di entrambi i territori. "Tra le altre cose - ha spiegato Delladio - è nostra intenzione promuovere la diffusione dei bilanci di sostenibilità tra le imprese, per incrementare le iniziative volte a ridurre l'impatto sull'ambiente e insieme a favorire la sostenibilità sociale ed economica. Tra le progettualità avviate, ricordo le iniziative pensate per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, tramite il potenziamento del trasporto pubblico e la predisposizione di servizi di car e bike sharing".

