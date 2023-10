Riduzione costi energia, DL Energia per le famiglie energivore

Sulle bollette di luce e gas "è necessario proseguire con la rimozione degli oneri di sistema. Si dovrebbe partire dalla rimozione delle agevolazioni da 1,3 miliardi di euro per le imprese energivore". Lo ha detto Barbara Gatto, responsabile delle politiche ambientali di Cna, in audizione sul Dl Energia davanti alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. L'organizzazione degli artigiani, ha aggiunto Gatto, "chiede di inserire (nella conversione in legge del decreto legge, n.d.r.) la restituzione della agevolazioni da parte delle imprese che hanno delocalizzato". Cna chiede anche di "modificare la normativa sull'autoconsumo di energia, per permettere di aderirvi anche a consorzi e cooperative".