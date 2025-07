Ricostituito Osservatorio distacco transnazionale lavoratori

Si è insediato il rinnovato Osservatorio sul distacco dei lavoratori che ha il compito di monitorare il fenomeno del distacco transnazionale e promuovere una corretta informazione sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota spiegando che l'organismo si riunirà con cadenza trimestrale.

L'Osservatorio, spiega il ministero, riflette la nuova organizzazione del dicastero e vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali (Ministero, Inps, Inail, Inapp, Inl) e delle parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato) nonché della Presidenza del Consiglio.

"In un momento di profonda trasformazione del mercato del lavoro, si legge, l'Osservatorio assume un ruolo strategico, anche a livello europeo per: garantire trasparenza e accesso alle informazioni per imprese e lavoratori; promuovere condizioni di lavoro dignitose e retribuzioni eque; contrastare fenomeni di concorrenza sleale e dumping sociale". Durante la riunione si è dato conto dello stato dei negoziati europei relativamente alla proposta di Regolamento Ue per la costituzione di un'interfaccia pubblica per migliorare la gestione e la trasparenza delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori.