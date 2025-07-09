Riciclo vetro e cibo tracciabile, rapporto sostenibilità Barilla

Dal pesto con vasetti di vetro riciclato e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti Mulino Bianco in 10 anni. Nel portafoglio del Gruppo Barilla - un fatturato di quasi 4,9 miliardi e 9 mila dipendenti, 21 brand, oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti realizzati nel 2024 - ognuno ha una storia di sostenibilità da raccontare. Il nuovo Rapporto di Sostenibilità fotografa 17 anni di impegno per l'ambiente, il benessere delle persone e il sostegno alle comunità.

Sono tanti i numeri e traguardi raggiunti secondo il Rapporto: prodotti con meno sale e più fibre, coinvolgimento di oltre 7.000 agricoltori e 815.000 tonnellate grazie al programma di filiera Barilla Sustainable Farming e circa il 50% di energie elettrica consumata proveniente da fonti rinnovabili. "Quello che condividiamo all'interno del nuovo Report di Sostenibilità è frutto di una visione che traccia il percorso verso il nostro futuro - affermano Guido, Luca e Paolo Barilla nella lettera introduttiva al Rapporto - La strada sarà come sempre lunga e complessa, ma grazie all'impegno e alla passione delle nostre Persone, siamo pronti a proseguire il viaggio con la stessa intensità e determinazione con cui abbiamo iniziato".

"Il nostro impegno prende forma concreta attraverso un nuovo approccio strategico di sostenibilità, pienamente integrato con la nostra strategia di Business - ricorda Gianluca Di Tondo, Amministratore Delegato del Gruppo Barilla - Un percorso che ci guiderà fino al 2030, trasformando la nostra visione in azioni quotidiane e impegni concreti". Tra gli obiettivi al 2030, un approvvigionamento di 250mila tonnellate di materie prime provenienti da produzioni rigenerative certificate e 24MW da impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.