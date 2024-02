Riciclo, Itelyum compra aziende in Francia e Germania

Itelyum, gruppo di Lodi per la gestione e il riciclo dei rifiuti industriali, si amplia acquisendo due società in Francia e in Germania: Safechem Europe GmbH, con sede a Düsseldorf (Germania), e Soledi Sas, con sede a Beaumont-les-Valence (Francia), per un fatturato complessivo di circa 40 milioni di euro. Itelyum è controllata da Stirling Square Capital Partners Lllp, con la partecipazione di Deutsche Beteiligungs AG, ed è presente in Italia con 34 unità operative. Safechem Europe GmbH è leader europeo nelle soluzioni di solventi sicuri e sostenibili e nei servizi ad alto valore aggiunto per le applicazioni di pulizia delle superfici. Safechem serve più di 5.000 clienti in tutto il mondo (tra cui Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Messico). La francese Soledi è attiva principalmente nella distribuzione di solventi puri e recuperati, vernici e nell'intermediazione di rifiuti chimici. "Negli ultimi anni - afferma Marco Codognola, Amministratore Delegato di Itelyum - Itelyum ha rafforzato e consolidato la sua posizione di leader dell'economia circolare nel mercato italiano, che attualmente ci vede come principale operatore nella gestione e nel riciclo dei rifiuti industriali. Oggi perseguiamo lo stesso obiettivo all'estero, con l'ingresso nei mercati tedesco e francese nel campo della gestione dei rifiuti chimici e della commercializzazione di prodotti e servizi chimici sostenibili. In questo segmento, dove il Gruppo è leader tecnologico, si crea così una forte sinergia tra le competenze dei team di gestione locali e il know-how di Itelyum, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità".