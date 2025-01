Riciclaggio in Italia: 1,5-2% del Pil tra 2018 e 2022 secondo Uif

Nel periodo 2018-2022 in Italia il valore del riciclaggio è risultato attorno all'1,5-2,0% del Pil, corrispondente a circa 25-35 miliardi di euro. E' quanto si legge in uno studio della Uif, l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia che per la prima volta basa le stime sulle informazioni provenienti dalle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute e inviate regolarmente da un'ampia platea di soggetti obbligati in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio.