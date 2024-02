Ricavi Kering in calo (-4%) nell'ultimo trimestre del 2023

Nel quarto trimestre dell'anno il gruppo della moda Kering ha registrato un fatturato di 4,97 miliardi, in calo del 4% ma di fatto in linea con le stime degli analisti. La frenata è dovuta anche al rallentamento della domanda mondiale nel settore, mentre prosegue il rilancio il marchio di punta Gucci. In miglioramento comunque i risultati sia negli Stati Uniti sia in Europa. Il gruppo francese, che possiede anche Bottega Veneta e Balenciaga, oltre al marchio della gioielleria Boucheron, vede il 'recurring operating income' (un dato molti simile al risultato prima degli oneri finanziari, Ebit) in calo quest'anno rispetto al 2023.