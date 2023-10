Ricavi Essilux +5% a 6,29 miliardi nel 3° trimestre. EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 6,29 miliardi nel terzo trimestre dell'anno, con un aumento del 5,2% a cambi costanti. La crescita dei ricavi nei primi nove mesi è del 7,2%. Investimenti sui punti di forza, come un nuovo stabilimento in Tailandia.