Ricavi Brembo a 1,9 miliardi nel semestre, conferma guidance

Brembo chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi a 1,9 miliardi di euro, in calo del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto scende a 97,9 milioni, rispetto ai 156,3 milioni del primo semestre del 2024. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 300,9 milioni, rispetto ai 351,4 milioni del primo semestre dell'anno scorso. Il gruppo ha realizzato investimenti per 199,8 milioni, di cui 13,9 milioni per incrementi beni in leasing.

In uno scenario ancora "caratterizzato da forti incertezze e volatilità", Brembo prevede, a parità di cambi e includendo Öhlins, un fatturato in linea con l'anno precedente e un Ebitda margin superiore al 16%, ipotizzando un "contesto geopolitico più stabile nella seconda metà dell'anno". Si confermano, inoltre, 400 milioni di investimenti per l'intero anno e un indebitamento di circa 780 milioni.

Per il gruppo Brembo, nel semestre il settore auto è in calo del 6,6%, quello dei motocicli del 17,2% e quello dei veicoli commerciali del 15,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il settore delle competizioni cresce del 42,9%. A livello geografico registra vendite in Italia sostanzialmente stabili (+0,5%), calano in Germania del 6,8% mentre crescono in Francia del 2,2% e nel Regno Unito del 6,9%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in calo del 10,7%, mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) cresce dell'8,1%. Le vendite decrescono in India del 7,8% e in Cina del 6,2%.

"Il primo semestre dell'anno per il settore automotive ha rispecchiato le nostre previsioni, confermandosi complesso su molti fronti", afferma il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi. "In tale contesto - aggiunge - la nostra performance dimostra la solidità del modello di business di Brembo".