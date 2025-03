L'anno scorso Campari ha registrato ricavi netti per 3,07 milioni, in aumento del 2,4% organicamente e complessivamente del 5,2%. L'utile di gruppo rettificato è stato pari a 376 milioni, in calo del 3,7%, mentre l'utile netto è stato pari a 202 milioni, in ribasso del 39%. Il dividendo proposto per l'esercizio è pari a 0,065 per azione, allineato all'anno precedente.