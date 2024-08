Ricavi +15% per Pandora, alza di nuovo le stime 2024

Pandora si rafforza, chiude il secondo trimestre con una crescita organica dei ricavi del 15% a 6,7 miliardi di corone danesi e alza nuovamente la guidance di crescita organica del fatturato al 9-12% (precedentemente 8-10%). L'ebit del secondo trimestre è salito del 12,6% a 1,33 miliardi di corone. "La nostra strategia continua a spingere Pandora verso nuove vette nonostante la spesa dei consumatori sia piuttosto rallentata. - commenta Alexander Lacik, presidente e Ceo di Pandora - Abbiamo avviato con successo il percorso per far conoscere Pandora come brand che offre una gamma completa di gioielli, e i nostri risultati mostrano che i consumatori apprezzano ciò che vedono. Grazie alla nostra ottima performance, aumentiamo ancora una volta le previsioni di fatturato per il 2024 e guardiamo alla seconda metà dell'anno con ottimismo".