Riapre l'opas Banca Ifis su Illimity, obiettivo 16% residuo

Riapre l'opas di Banca Ifis su Illimity per conquistare nei tempi supplementari il restante circa 16% che manca dopo che nella prima parte l'offerta si è chiusa con le adesioni all'84,09%.

L'opas va avanti fino a venerdì 11 luglio l'offerta e riapre alle medesime condizioni. Se supererà il 90% verrà corrisposto il premio di 0,1775 euro per ogni azione conferita, sommati agli 1,414 euro pagati in denaro più 0,1 azioni di nuova emissione di Banca Ifis, e sì procederà al 'sell out' mentre sopra il 95% allo 'squeeze out' ossia all''acquisto di azioni residue.

Se l'offerta non dovesse raggiungere il 90%, Banca Ifis, comunque, procederà al progetto di integrazione di illimity secondo quanto previsto.

In Borsa Banca Ifis segna un -0,52% a 22,84 euro e illimity un +0,72% a 3,9 euro.