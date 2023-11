Rfi, 200 milioni per manutenzione e potenziamento della rete

Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato 29 dei 40 lotti relativi al bando di gara da 200 milioni di euro per complessivi 145 milioni per interventi di manutenzione su tutto il territorio nazionale. Lo fa sapere Rfi con una nota. L'aggiudicazione rientra nel più ampio piano di investimenti da tre miliardi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati nel corso del 2023 messo in atto da Rfi per innalzare gli standard di efficienza, affidabilità e sicurezza della rete, in linea con il Piano Industriale e l'indirizzo strategico del Gruppo FS, impegnato in un costante ammodernamento dell'infrastruttura. In particolare, il Gestore della rete e società capofila del Polo Infrastrutture ha aggiudicato 29 lotti da 5 milioni di euro ciascuno, per complessivi 145 milioni di euro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria alle opere civili attraverso Accordo Quadro. La manutenzione ordinaria alle opere civili - conclude la nota - rappresenta un'attività fondamentale per mantenere o ripristinare l'integrità delle infrastrutture ferroviarie e garantire costantemente il loro funzionamento in sicurezza. I lavori consentiranno di intervenire per la gestione della neve e ghiaccio, le riparazioni di elementi strutturali e complementari di strutture in muratura, cemento armato o opere metalliche e, infine, il rifacimento di parapetti e camminamenti di ponti, rilevati e altre opere d'arte.