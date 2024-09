Revolut sbarca in Italia nel mercato dei prestiti personali

Revolut prosegue in Italia la sua strategia di espansione nel mercato bancario, sbarcando nel settore dei prestiti personali La app finanziaria nata nel Regno Unito e che oramai nel nostro paese conta su 2 milioni di clienti, offre ora la possibilità di finanziamenti completamente online e in nello spazio "di pochi minuti" come sottolinea una nota. Il tasso varia in una forchetta a seconda del profilo creditizio del cliente. L'Italia è il nono mercato in cui Revolut offre prestiti personali, dopo Lituania, Irlanda, Romania, Polonia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Dopo il lancio dei prestiti personal la società prevede di continuare a sviluppare questo verticale e lanciare altri prodotti di credito nei prossimi mesi.