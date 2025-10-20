Domenica 19 Ottobre 2025
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Revolut ottiene il via libera per la sua banca in Messico

Tassello espansione in America Latina e Stati Uniti

La banca fintech Revolut ha ottenuto il via libera definitivo dalla Commissione Nazionale per le Banche e i Titoli, con l'approvazione della Banca del Messico, per iniziare a operare come istituto bancario multiplo in Messico. Lo annuncia una nota secondo cui si completa così il percorso di Revolut per diventare la prima banca digitale indipendente a richiedere direttamente e completare con successo l'intero processo di licenza e approvazione "da zero" nel Paese. Revolut si sta ora preparando a lanciare il suo prodotto in Messico per gli utenti iscritti alla lista d'attesa.

Secondo Juan Miguel Guerra, ceo di Revolut Bank ., Institución de Banca Múltiple - la banca di Revolut in Messico - "Abbiamo personalizzato la nostra app bancaria per servire i clienti in tutto il Messico, sia in patria che all'estero".

Revolut riafferma in questo modo l'impegno strategico di espansione della propria presenza nelle Americhe, consolidando la presenza negli Stati Uniti e in Brasile. L'azienda sta inoltre perseguendo l'ottenimento della licenza bancaria completa in Colombia e sta acquisendo una banca in Argentina.

