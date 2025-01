Revolut lancia piani di investimento Etf a zero commissioni in Italia e Europa

La app Revolut lancia i piani di investimento Etf (Exchange-Traded Fund), ora disponibili in tutta l'Area Economica Europea, inclusa l'Italia. Per il gruppo "con zero commissioni sui piani di investimento Etf", Revolut mira a rendere gli investimenti più accessibili a un pubblico più ampio e ad aiutare i clienti a ottenere di più dal proprio denaro.

Un sondaggio condotto da Dynata per conto di Revolut su un campione rappresentativo della popolazione italiana ha mostrato che commissioni basse e trasparenti sono il fattore più importante per il 49% degli investitori quando selezionano un fornitore di investimenti. Con i piani di investimento Etf a zero commissioni di Revolut, tutto il denaro investito rimane nel portafoglio dell'investitore, consentendo un maggiore effetto composto e una crescita a lungo termine.

Il mercato globale degli Etf, ricorda Revolut, ha registrato un rapido incremento, con una crescente adozione tra gli investitori retail grazie alla sua trasparenza, ai bassi costi e alla flessibilità. Nel 2024, in Europa continentale sono stati attivati 10,8 milioni di piani di investimento Etf ogni mese e il volume di risparmio ha raggiunto 17,6 miliardi di euro.