Revolut arriva a 65 milioni di clienti nel mondo, punta a 100

Revolut annuncia di aver raggiunto i 65 milioni di clienti nel mondo, di cui 4 milioni nel nostro paese, e punta ora a quota 100 entro la metà del 2027. Lo hanno sottolineato i vertici del gruppo fintech, ora divenuto uno dei maggori gruppi bancari europei, all'inauguraione del suo headquarter globale nel distretto finanziario londinese di Canary Wharf accanto agli altri big mondiali. Il gruppo punta poi a entrare in oltre 30 nuovi mercati entro il 2030.

Per alimentare questa crescita, "Revolut investirà 13 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, supportando la creazione di 10.000 posti di lavoro a livello globale. L'impegno sarà di 4 miliardi di dollari per il Regno Unito, 1,2 miliardi di dollari per il suo hub dell'Europa occidentale in Francia" sottolinea il gruppo. Gli investimenti favoriranno inoltre un'ulteriore crescita in altri mercati europei, fra cui l'Italia, lo sbarco in Portogallo e Belgio nel 2025 "nonché il lancio di nuovi mercati in America Latina, Asia-Pacifico e Medio Oriente".