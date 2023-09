Reversal Sim, ex presidente di Consob a Las Vegas

Giuseppe Vegas (ex Presidente Consob e già Viceministro dell'Economia) è stato nominato Presidente di ReVersal Sim, società che ha come azionista di riferimento il Gruppo Txt E-solutions e che offre servizi di consulenza in materia di investimenti e collocamento. Reversal ha inoltre siglato un accordo commerciale di distribuzione in esclusiva con Northern Trust Asset Management, uno dei principali gestori mondiali, per portare i portafogli disegnati per la clientela retail agli investitori in Italia. Oltre a Vegas Presidente, Lorenzo Mion ha la carica di Amministratore Delegato "Sono particolarmente entusiasta di iniziare questa nuova avventura" - afferma Vegas - "ReVersal Sim ha l'ambizione di conciliare un innovativo servizio di consulenza finanziaria per soddisfare le esigenze dei clienti più sofisticati con la solidità offerta da Northern Trust Asset Management".