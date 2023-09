Retribuzione minima lorda logistica Amazon a 1.764 euro

Amazon ha annunciato un aumento della retribuzione lorda iniziale dei propri dipendenti della rete logistica in Italia, portandola a 1.764 euro, ovvero un incremento del 21% rispetto al 2019 e dell'8% rispetto ai salari di ingresso previsti per il quinto livello del CCnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. L'azienda ha sottolineato in una nota che "l'iniziativa rientra nella politica Amazon di revisione annuale degli stipendi, al fine di garantire una retribuzione competitiva ai propri dipendenti". Tale aumento interessa sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli con contratti a termine.