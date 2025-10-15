Reti, infrastrutture e sicurezza al centro del ComoLake 2025

Reti, infrastrutture, sicurezza ed economia sono stati al centro della seconda giornata del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione a Villa Erba di Cernobbio, l'appuntamento dedicato alla trasformazione digitale e tecnologica.

Tra gli interventi quello di Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, che ha tracciato la visione di un'Italia capace di unire innovazione, competitività e indipendenza tecnologica, con un approccio che coniuga pragmatismo e crescita sostenibile. La mattinata è stata dedicata al futuro della mobilità, con focus sulla gestione intelligente delle risorse, i trasporti intermodali e l'impatto dell'intelligenza artificiale nei processi di pianificazione e sicurezza.

Nella seconda parte dei lavori, il dibattito si è spostato su energia e reti intelligenti, con un'analisi sulle tecnologie in grado di rispondere alla crescente domanda globale e sull'integrazione tra fonti rinnovabili e nuove frontiere del nucleare. Nel corso della giornata è stato inoltre annunciato un accordo strategico tra Swiss Quantum Technology e D-Wave Quantum per il posizionamento in Europa di un computer quantistico Advantage2 da oltre 4.400 qubit, un investimento da 10 milioni che sarà dedicato all'Italia e reso disponibile a università e imprese, segnando un passo avanti decisivo verso la sovranità quantistica europea.